Sonos, Vorreiter bei vernetzten Lautsprechern für den gesamten Haushalt, will an die Börse. Foto: Christoph Dernbach

Santa Barbara. Der Lautsprecher-Spezialist Sonos will mit einer Bewertung von rund 1,9 Milliarden Dollar an die Börse gehen. Das liegt unter den Zahlen, die zuvor in Medienberichten genannt wurden.