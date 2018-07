Verbraucher müssen in diesem Sommer für Bier deutlich tiefer in die Tasche greifen. Foto: Ebener

Wiesbaden. Verbraucher müssen in diesem Sommer für Bier deutlich tiefer in die Tasche greifen. Im Juni lagen die Preise für den Gerstensaft um 4,1 Prozent über dem Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte.