US-Finanzminister Steven Mnuchin auf einer Pressekonferenz in Buenos Aires. Foto: Gustavo Garello, AP

Buenos Aires. Bundesfinanzminister Scholz will den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen. Beim G20-Treffen in Buenos Aires wirbt er wortreich für den Freihandel. Gerade die USA, die den jüngsten Handelsstreit angezettelt haben, könnten am Ende als die großen Verlierer dastehen.