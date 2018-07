Das Logo der Continental AG: Der Automobilzulieferer will sich eine neue Struktur verpassen. Foto: Holger Hollemann

Hannover. Viele Zulieferer und Autobauer sind sich unsicher, was die Zukunft bringt. Manche spalten sich in einen chancenreichen und einen weniger zukunftsträchtigen Teil auf. Conti will die Antriebstechnik an die Börse bringen.