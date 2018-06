Kanzlerin äußert sich zu Reform der Eurozone: Überfällig

Berlin. Emmanuel Macron hat es getan, und später auch Jean-Claude Juncker: Beide wollen die Eurozone zur Abwehr künftiger Krisen stärken. Jetzt meldet sich auch Bundeskanzlerin Merkel zu Wort. Ein Kommentar

Man hatte schon die Befürchtung, die traditionelle deutsch-französische Achse in Europa werde brüchig. Zu lange hat Kanzlerin Angela Merkel geschwiegen und die Bühne des Fürsprechers für überfällige und ambitionierte Reformen der Eurozone Frankreichs Präsident Macron überlassen. Während dieser als Einzelkämpfer für eine vertiefte geld- und vor allem sicherheitspolitische Struktur wirbt, stehen gerade in den Oststaaten nationale Interessen im Vordergrund.

Auch wenn die Ideen der Kanzlerin nicht in allen Punkten so weit gehen wie die Visionen Macrons, die Ansätze ähneln sich. Das ist ein gutes Zeichen, denn ohne eine gemeinsame deutsch-französische Position werden Reformen kaum eine Chance auf Umsetzung haben. Und Europa, das Projekt der vielen, braucht eine klare Richtung. Wird es vertiefte Strukturen geben, sodass Europa mit einer Stimme spricht und auch in der internationalen Staatengemeinschaft als gleichwertiger Verhandlungspartner angesehen wird? Oder bleibt es bei einer Integration der unterschiedlichen Geschwindigkeiten? Eine längst überfällige Entscheidung. Bislang glänzt die Staatengemeinschaft gerade in ihrer Außenpolitik durch Uneinigkeit. Hier könnten die Vorschläge für eine Interventionstruppe und die damit verbundene gemeinsame Stimme zu sicherheitspolitischen Themen ein Anfang sein.