Osnabrück. Der Durchschnittsdeutsche legt zwar relativ viel Geld zur Seite, ist beim Sparen aber zu sehr auf Sicherheit bedacht. Das findet zumindest Ralf-Joachim Götz, Chefvolkswirt des Finanzunternehmens Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG.

„Die Bürger sparen etwa zehn Prozent ihres verfügbaren Einkommens. Aber sie legen viel Geld auf niedrig oder gar nicht verzinsten Konten an.“

Die Statistik gibt ihm recht. Laut Bundesbank lag das Geldvermögen privater Haushalte in Deutschland Ende 2017 bei rund 5,9 Billionen Euro. Davon entfielen rund 2,3 Billionen auf Bankkonten aller Art und Bargeld. In der Nullzinsphase werfen Bankguthaben kaum noch oder gar keine Zinsen mehr ab.

Ein weiterer Vorsorgeklassiker der Deutschen ist die Lebensversicherung. Mit fast einer Billion Euro bilden die Ansprüche aus Lebensversicherungen einen weiteren großen Block in der Bundesbankstatistik.

Auch bei der DVAG spielen solche Policen eine große Rolle: Für ihre Kunden verwaltete das Unternehmen 2016 laut Geschäftsbericht rund 190 Milliarden Euro, von denen 143 Milliarden auf Lebensversicherungen entfielen. So überrascht es nicht, dass Götz die Zukunft der Lebensversicherung optimistisch sieht, obwohl auch deren Anbieter in der Nullzinsphase unter Druck geraten. Denn die Versicherer investieren die Kundengelder größtenteils in Staats und Unternehmensanleihen, die kaum etwas abwerfen.

Der gesetzliche Garantiezins liegt inzwischen nur noch bei 0,9 Prozent. Götz ficht das nicht an. Zusammen mit der Überschussbeteiligung seien gute Verträge im Jahr 2017 immer noch auf eine Gesamtverzinsung von mehr als 2,5 Prozent gekommen. „Richtig: Das ist viel weniger als früher. Aber es ist viel mehr als andere Anlageformen bringen, die vergleichbar sicher sind“, sagt Götz. Zudem böten die Unternehmen vermehrt Produkte ohne Garantiezins, dafür aber mit höheren Renditechancen an. „Bei uns läuft das Geschäft mit Lebensversicherungen weiterhin gut.“

Von der Notwendigkeit der privaten Altersvorsorge ist Götz überzeugt. „Alles im Umlageverfahren zu machen, würde angesichts der Alterung der Gesellschaft die Möglichkeiten der beitrags- und steuerzahlenden Arbeitnehmer irgendwann überfordern.“