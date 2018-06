London. Beim Bezahlen mit Visa-Kreditkarten ist es am Freitag europaweit zu Schwierigkeiten gekommen.

Bis zum frühen Samstagmorgen waren die technischen Probleme nach Unternehmensangaben allerdings wieder behoben. Die Visa-Bezahlsysteme in Europa funktionierten vollumfänglich, Nutzer könnten die Karten „normal“ verwenden, teilte der Konzern am Samstag mit. Bereits am Freitagabend hatte das Unternehmen erklärt, der Betrieb laufe wieder „fast normal“.

Grund für die Störungen war demnach ein Hardware-Fehler gewesen. Hinweise auf einen möglichen kriminellen Angriff oder eine Cyberattacke lagen dem Unternehmen nach eigenen Angaben nicht vor. Wie viele Nutzer von den Schwierigkeiten betroffen waren, blieb zunächst offen.Paymentsense, ein Hersteller von Kartenlesegeräten, hatte Kunden zur Verwendung der kontaktlosen Bezahlung mit Visa-Kreditkarten geraten. Diese verursache weniger Schwierigkeiten als das Einführen der Karte in ein Lesegerät.