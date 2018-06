Deutsche Bank: Nur keine Panik

Osnabrück. Die Deutsche Bank, einstmals Flaggschiff der deutschen Wirtschaft, gibt ein immer traurigeres Bild ab. Der Aktienkurs auf einem Allzeittief, die Bonität herabgestuft, die US-Aufsicht im Nacken, die Aussichten trübe – der neue Vorstandschef Christian Sewing ist wahrlich nicht zu beneiden. Muss die Deutsche Bank am Ende vielleicht mit Steuergeldern gerettet oder ins Ausland verkauft werden? Keine Panik.

Finanzmärkte neigen zur Übertreibung, nach unten wie nach oben. Die Hiobsbotschaften der vergangenen Tage haben den Kurs derart nach unten geprügelt, dass man den Verdacht haben könnte, Deutschlands einzige Bank von Weltrang solle gezielt für eine Übernahme sturmreif geschossen werden. Da würde die Bundesregierung aber wohl ein Veto einlegen.



Doch so weit muss es nicht kommen. Nach der Kapitalerhöhung im vergangenen Jahr steht die Bank mit einer gestärkten Bilanz da. Auch der Liquiditätspuffer ist respektabel. Und selbst die Ratingagentur Standard & Poor zweifelt nicht am Willen des Managements, den Umbau des Geschäftsmodells voranzutreiben.

Gerade darauf wird es ankommen. Die Deutsche Bank braucht eine neue Strategie. „Wir müssen liefern“, hat Sewing in einem Brief an seine Mitarbeiter geschrieben. So ist es.