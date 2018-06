Porsche dementiert kompletten Verkaufsstopp in Europa MEC öffnen

Porsche-Händler im kalifornischen Woodland Hills: Der Verkaufsstopp betrifft nur Europa. Foto: Mike Nelson/EPA

Stuttgart. Die Umstellung auf das neue Abgastestverfahren WLTP sorgt auch beim Autobauer Porsche für Einschränkungen beim Angebot an Neuwagen. Porsche widersprach am Freitag allerdings einem Medienbericht, wonach der Verkauf von Neuwagen in Europa insgesamt eingestellt werde.