Der Eurokurs hatte am Dienstag den niedrigsten Stand seit Juli 2017. Foto: Jens Büttner

Frankfurt/Main. Die angespannte politische Lage in Italien hat den Eurokurs am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit Juli 2017 gedrückt. Am Dienstagmittag fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1510 US-Dollar.