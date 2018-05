Preisoffensive der Bahn: Segensreicher Wettbewerb

Osnabrück. Die Bahn startet eine Preisoffensive im Fernverkehr. Gut so. Nur mit einem preisgünstigen Angebot wird sie sich gegen die Konkurrenz der Fernbusse behaupten können.

Es kommt eher selten vor, dass die Deutsche Bahn erfreuliche Nachrichten produziert. Selbst die Eröffnung der neuen Schnellstrecke München-Berlin wurde von Pannen überschattet. Umso mehr muss es Bahnvorstand Berthold Huber genossen haben, als er gestern das verbesserte Angebot präsentierte. Die neuen Billigfahrkarten und die Ausweitung des City-Tickets belegen die segensreiche Wirkung des Wettbewerbs.

Lange hatte der Gesetzgeber Deutschlands meistgehasstes Staatsunternehmen vor der Konkurrenz durch Fernbuslinien abgeschirmt. Dann kam die Liberalisierung 2013. Von den günstigen Bustickets profitierten und profitieren vor allem jene Bürger mit geringem Einkommen, etwa Studenten.

Wenn die Bahn bei den Preisen nachzieht, ist das nur zu begrüßen – und in ihrem ureigenen Interesse. Nur mit konkurrenzfähigen Preisen, mehr Zuverlässigkeit und gutem Service wie Wlan in den Zügen wird die Bahn auch in Zukunft ein wichtiges Verkehrsmittel bleiben.

Denn auch wenn gerne über die Bahn gemeckert wird: Im Fernverkehr zwischen Großstädten ist sie in Sachen Komfort und Schnelligkeit oft nicht zu schlagen.