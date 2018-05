Frankfurt/Main. Der Dax hat sich am Montag weiter erholt und die Marke von 13.000 Punkten übersprungen. Im frühen Handel stieg der deutsche Leitindex um 0,63 Prozent auf 13.020,09 Punkte.

Dabei sorgte die vorerst gescheiterte Regierungsbildung durch populistische Kräfte in Italien für Erleichterung. Angesichts der Feiertage in London und New York hielten sich die Aktivitäten der Händler allerdings in Grenzen.

In der zweiten deutschen Börsenreihe war die Tendenz ebenfalls freundlich: Der Index der mittelgroßen Werte MDax legte um 0,41 Prozent auf 26.823,29 Punkte zu. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es um 0,31 Prozent auf 2832,92 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ebenfalls im Plus.