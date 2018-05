Hartmut Krumm, früherer Mitarbeiter der Kreissaprkasse Tübingen, zeigt eine Lochkarte, mit der Kunden im Jahre 1968 am ersten Geldautomaten Geld abheben konnten. Foto: dpa

Tübingen. Karte rein und Scheine raus: Was heute vielerorts möglich ist, startete vor 50 Jahren in Tübingen. Dort wurde am 27. Mai 1968 der erste Geldautomat Deutschlands aufgestellt. Der Kasten verlangte aber einiges an Aufwand, bevor er Scheine ausspuckte.