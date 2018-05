A1-mobil-Prozess: Staat in der Zwickmühle

Osnabrück. Es sind keine guten Tage für die Freunde öffentlich-privater Partnerschaften (ÖPP) bei Infrastrukturprojekten: Nachdem der Bund nur einen Teil seiner Forderungen gegenüber dem Mautbetreiber Toll Collect durchsetzen konnte, könnte nun auch der Streit mit dem Autobahnbetreiber A1 mobil mit einem teuren Vergleich enden. Dieser steht wegen entgangener Mauteinnahmen vor der Pleite.

Die beiden Fälle zeigen, dass ÖPP für beide Seiten risikoreich sind und in jahrelangen Rechtsstreits enden können. Doch das ist nicht der einzige Kritikpunkt an der verbreiteten Praxis, Infrastrukturprojekte an Konsortien zu vergeben und sie im Gegenzug an dauerhaften Einnahmen zu beteiligen. Selbst wenn die Projekte wie geplant ablaufen, sind sie teurer als bei klassischen Vergabeverfahren. Das hat der Bundesrechnungshof schon vor Jahren am Beispiel des A-7-Ausbaus ermittelt. „Unwirtschaftlich“ – so lautete das vernichtende Urteil der Kontrollbehörde nach der Prüfung mehrerer ÖPP-Projekte. Hinzu kommt, dass Mittelständler bei diesem Modell – anders als bei Einzelvergaben – kaum zum Zuge kommen können.



Im Fall von A1 mobil steckt der Bund in der Zwickmühle. Der Vergleich wäre teuer. Doch wenn der Betreiber in die Insolvenz gehen sollte, müsste der Staat den Betrieb der Strecke womöglich selbst übernehmen – und auch das kostet.