Post hält an umstrittener Entfristungspraxis fest MEC öffnen

„Wir werden an den Eckpunkten festhalten, denn sie haben sich in der Praxis bewährt und sind arbeitsrechtlich nicht zu beanstanden“, sagt Personalvorstand Thomas Ogilvie. Foto: Bernd Wüstneck

Bonn. „Zynisch und inakzeptabel“: Die Kritik an der Entfristungspraxis der Post reißt nicht ab. Doch die will an ihren Regelungen festhalten.