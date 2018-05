Für Heizöl genau wie für Benzin müssen die Verbraucher derzeit tiefer in die Taschen greifen. Foto: dpa

Osnabrück/Frankfurt. Angesichts steigender Preise an den Zapfsäulen dämpft die Deka die Sorgen der Verbraucher. „Wir gehen nicht davon aus, dass der Rohölpreis raketenartig ansteigt“, sagte Ulrich Kater, Chefvolkswirt des Wertpapierhauses der Sparkassen im Gespräch mit unserer Redaktion. In den nächsten drei Monaten werde der Ölpreis sein Niveau in etwa halten, auf Jahressicht dürfte er sogar wieder sinken, sagte Kater.