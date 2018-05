Verdacht gegen Audi: Es wird eng für Stadler

Rupert Stadler. Foto: dpa

Osnabrück. Was für ein Timing: Just am Tag vor der Hauptversammlung muss Audi die Auslieferung zweier Modelle mit V6-Dieselmotor stoppen. Der Abgasskandal hat die VW-Tochter wieder eingeholt. Audi-Chef Rupert Stadler wird sich heute unangenehmen Fragen der Aktionäre stellen müssen.