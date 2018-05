Wolfsburg/Berlin. Das FBI sucht den Ex-VW-Chef, doch der ist untergetaucht. Früher oder später wird er sich aber zu den Vorwürfen äußern.

Vom FBI gejagt, schweigt Martin Winterkorn noch zu seiner Anklage im VW-Abgasskandal in den USA – doch wie lange noch? Insider mutmaßen, der Ex-VW-Konzernchef könnte sich bei passender Gelegenheit äußern. Er werde dann seine Sicht auf die schweren Vorwürfe im Abgasskandal umfassend schildern, sagte eine informierte Person am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Dies hänge aber vom Fortgang der Ermittlungen in Deutschland ab.

Der in München lebende Winterkorn fühle sich "nicht im Büßergewand", sagte der Insider, der mit dem 70-Jährigen in Kontakt steht. Der ehemalige VW-Vorstandschef verfolge die aktuellen Schlagzeilen aufmerksam. Seine Familie gebe ihm viel Rückhalt. Auch einer seiner Anwälte erklärte, noch sei der Zeitpunkt einer Stellungnahme nicht genau absehbar. (Lesen Sie einen Kommentar zu Winterkorns Rolle im Abgasskandal: Martin Winterkorn gerät in Diesel-Affäre immer stärker unter Druck)

Die US-Justiz will Winterkorn wegen Betrugs in der Abgasaffäre zur Rechenschaft ziehen. Ihm wird zudem Verschwörung zum Verstoß gegen Umweltgesetze und zur Täuschung der Behörden vorgeworfen. In Deutschland ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig unter anderem wegen Betrugsverdachts weiter gegen ihn. Offenbar hat auch schon Winterkorns Nachfolger an der Konzernspitze, Herbert Diess in den USA bei den Ermittlern des FBI und des Justizministeriums im Abgasskandal ausgesagt haben. Das berichtet die „Bild-Zeitung“ am Dienstag.

Gegen Diess liegt derweil in den USA offenbar kein strafrechtlich relevanter Verdacht im Zusammenhang mit dem Abgasskandal vor. Er habe einen Deal mit dem Justizministerium geschlossen, der ihm „freies Geleit“ bei Auslandsreisen sichere, berichtete der Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf zwei eingeweihte Quellen. Dem Manager sei sogar versprochen worden, im Falle einer Klage gegen ihn vorab informiert zu werden.

Damit könne sich Diess ohne Angst vor einer Verhaftung weltweit frei bewegen. Weder das Justizministerium noch das Unternehmen wollten sich auf Nachfrage zu dem Bericht äußern. Die US-Ermittler haben Diess bislang noch nie etwas vorgeworfen. Er hatte erst einige Monate vor Bekanntwerden des Skandals bei VW angeheuert, aber im Juli 2015 bei einem Treffen teilgenommen, bei dem Führungskräfte über Unregelmäßigkeiten von Abgaswerten in den USA informiert wurden.

"Kuschelkurs" zwischen Autobauern und Regierung

Anzeige Anzeige

Bei VW laufen derweil interne Prüfungen gegen Winterkorn. Wie lange diese andauern, ließ das Unternehmen offen. Aus der Opposition und von Verbraucherschützern kam erneut Kritik an einem "Kuschelkurs" zwischen Autobauern und Regierung.

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen warf der Politik Versäumnisse vor. Vorstand Klaus Müller sagte: "Die Politik und die Autoindustrie haben über Dekaden hinweg einen Kuschelkurs verfolgt, weshalb die Branche nur schwach reguliert ist und noch weniger kontrolliert wird. Das rächt sich jetzt."









Dass der VW-Skandal in den USA aufgearbeitet werde, sei "schön und gut". "Verbrauchern in Deutschland hilft das allerdings wenig." Für sie sei es bedauerlich, dass in der angekündigten Ethikoffensive von VW Entschädigungen kein Thema seien. "Wir brauchen die Musterfeststellungsklage so schnell wie möglich. Dann könnten auch in Deutschland betroffene VW-Kunden zu ihrem Recht kommen."

Die Grünen-Bundestagsfraktion hielt der großen Koalition ebenfalls einen mangelnden Aufklärungswillen vor. "Die Bundesregierung erweist sich als Schutzpatronin der Autoindustrie, so dass jetzt wohl nur noch die Justiz für echte Konsequenzen aus dem Abgasskandal sorgen kann", sagte der Verkehrspolitiker Stephan Kühn. Während Staatsanwälte und Gerichte die Abgasaffäre weiter aufarbeiteten, versuche die Bundesregierung, sie offenbar zu den Akten zu legen.

Eigene Untersuchungen bei VW

Bei VW gibt es nach Informationen aus Aufsichtsratsreihen noch keine zeitlichen Festlegungen zur Aufarbeitung des Dieselskandals. Die Prüfung werde vorangetrieben, es gebe keine Vorfestlegungen irgendeiner Art, hieß es. Die Darstellung, es gebe im Kontrollgremium Unmut über die Arbeit von dessen Chef Hans Dieter Pötsch, wurde zurückgewiesen. Das "Handelsblatt" hatte berichtet, VW rechne damit, die internen Untersuchungen erst Mitte 2019 abzuschließen.



Dabei geht es auch um die Frage, ob der Aufsichtsrat Ansprüche auf Schadenersatz gegen Winterkorn stellt. Das Land Niedersachsen unterstützt diese Prüfung. Der Aufsichtsrat habe bereits vor geraumer Zeit eine Anwaltskanzlei beauftragt, genau diese Frage zu untersuchen, sagte Ministerpräsident Stephan Weil am Montag während seiner Südafrika-Reise in Kapstadt. "Das geschieht mit ausdrücklicher Unterstützung der Vertreter Niedersachsens im Aufsichtsrat von VW", betonte der SPD-Politiker.

Vorstände und andere Topmanager haften persönlich nicht nur gegenüber Kunden oder Aktionären, sondern auch gegenüber dem eigenen Unternehmen. Es reicht, dass sie ihren Kontrollpflichten nicht ausreichend nachgekommen sind, auch wenn sie von den konkreten Vorfällen nichts wussten. Vorstände müssen Unternehmen so organisieren, dass gravierende Fehler nicht passieren oder zumindest rechtzeitig nach oben gemeldet werden. Im Fall einer Klage müssen die Führungskräfte beweisen, dass sie alles richtig gemacht haben.

Eine aus den USA stammende Versicherung – auch D&O (Director's and Officer's Liability Insurance) genannt – versichert Führungskräfte. Sie springt ein, wenn ein Manager seine Pflichten fahrlässig verletzt hat. "Die Deckungssumme bei VW dürfte allerdings kaum reichen. Es ist nicht auszuschließen, dass Winterkorn mit Teilen seines Privatvermögens wird haften müssen", sagt Michael Hendricks, Experte für Manager-Haftungsfragen beim Versicherungsmakler Howden.

Die Deckungssumme liege bei Dax-Konzern geschätzt zwischen 300 Millionen und einer Milliarde Euro. Bei VW dürften es Hendricks zufolge etwa 500 Millionen Euro sein. Die Summe gilt für den gesamten Fall. Nicht zahlen müssen Versicherer, wenn der Manager vorsätzlich handelte oder Straftaten begangen hat.

Winterkorns Verteidigungslinie

Der damalige VW-Chef war im September 2015 zurückgetreten, nachdem US-Behörden Manipulationen bei Dieselautos aufgedeckt hatten. Winterkorn hatte betont, sich keines Fehlverhaltens bewusst zu sein.

Winterkorns Verteidigungslinie lautet: Er habe von den illegalen Abgas-Manipulationen in den USA erst kurz vor dem öffentlichen Bekanntwerden des Skandals im Herbst 2015 Kenntnis bekommen. Vor einem Untersuchungsausschuss des Bundestages sagte er im Januar 2017: "Es ist nicht zu verstehen, warum ich nicht frühzeitig und eindeutig über die Messprobleme aufgeklärt worden bin."

Die US-Ermittler gehen jedoch davon aus, dass Winterkorn bereits im Mai 2014 und Juli 2015 informiert wurde – und dann mit anderen Führungskräften entschieden habe, die illegale Praxis fortzusetzen. Auch bei den deutschen Ermittlungen dürfte dies eine große Rolle spielen.

Bei VW ist die Lesart so: Eine kleine Gruppe von Mitarbeitern – etwa Ingenieure aus der Motorenentwicklung – sei verantwortlich für die Manipulationen. Der Vorstand habe erst viel später von der Dimension und von illegalen Praktiken erfahren.

(Mit dpa)