Osnabrück. Bier ist Männersache? Von wegen! Dass es auch anders geht, sieht man in Detmold: Die Privatbrauerei Strate wird seit 1995 erfolgreich von drei Frauen geführt. Wir haben mit Friederike und Simone Strate über Frauen an der Spitze und aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen im Brauwesen gesprochen.

Bereits bei den Germanen war das Brauen reine Frauensache; es gehörte in die hauswirtschaftliche Abteilung wie Kochen und Backen. Der Braukessel war auch im Mittelalter eine klassische Mitgift. Eine der berühmtesten Braumeisterinnen aus der Zeit ist sicherlich Katharina von Bor, die Ehefrau von Martin Luther. Und nicht zuletzt war es die Benediktiner Äbtissin Hildegard von Bingen (1098 - 1179), die als erste in ihrem Buch „Von dem inneren Wesen der Naturen“ über die Wirkung von Hopfen im Bier geschrieben hat.

In Detmold war es Renate Strate, inzwischen 83 Jahre alt, die in der gleichnamigen und seit vier Generationen von Männern geführten Privatbrauerei 1979 eine zukunftsträchtige Entscheidung durchdrückte. Gegen den Willen ihres Ehemannes und des Brauerei-Patriarchen Friedrich Strate setzte Renate, verantwortlich für Marketing und Verkauf, durch, dass Detmolder Pils wieder in Bügelverschluss-Flaschen abgefüllt wird. Sie erkannte, dass die Brauerei sich auch optisch absetzen muss. Die Bügelflasche bietet die Chance auf ein Alleinstellungsmerkmal. Friedrich Strate sah vor allem die höheren Kosten. Dass Renate Strate gut daran tat, sich gegen ihren Mann durchzusetzen, zeigen die Zahlen. Der Ausstoß hat sich seitdem verfünfzehnfacht und liegt heute bei 158.000 Hektolitern pro Jahr.

Die drei Damen vom Bier

Der große Umbruch folgte 1995: Nach dem Tod ihres Mannes Friedrich übernahm Renate Strate die Geschicke der Brauerei. Gemeinsam mit ihren Töchtern Friederike (54), Braumeisterin, und Simone (49), kaufmännische Leitung, wurde die Privatbrauerei von nun an von drei Frauen geleitet.

Dass Bier, bzw die Bierindustrie, zu der Zeit männlich-chauvinistisch dominiert wurde, erlebten sie kurze Zeit später. Renate und Simone Strate wollten auf einer Messe eine neue Maschine für die Fassabfüllung einkaufen. Renate Strate, die ihren Mann annähernd 20 Jahre zu diesen Messen begleitet hatte, wurde weder erkannt noch ernst genommen. „Wo bleibt denn ihr Mann oder der Braumeister?“, hieß es und die Blicke der anwesenden, rein männlichen Vertreter gingen an den beiden Damen vorbei. „Wir wurden sogar gebeten, doch eben Kaffee für alle zu holen“, erinnert Simone Strate an den Messe-Besuch. Die angedachte neue Fassabfüllung wurde zwar noch auf derselben Messe gekauft, aber bei einem anderen Anbieter.

In der Region sei der Umbruch als gar nicht so dramatisch gesehen worden, da die Familie bekannt gewesen sei und das Umfeld gesehen habe, wie sehr alle drei für den Familienbetrieb brannten, erzählt die Familie. So absolvierte Tochter Friedericke im Alter von 15 ihre Brauerlehre im heimischen Betrieb und wurde mit 19 Deutschlands jüngste Braumeisterin.

„Aber tatsächlich hat sogar ein Mitarbeiter gekündigt, als klar war, dass drei Frauen die Brauerei übernehmen“, sagt Simone Strate, die aus heutiger Sicht darüber lachen kann. Der ehemalige Mitarbeiter befürchtete einen „Zickenkrieg“ mit drei Frauen an der Spitze.

Mehr Bier aus Detmold

Eine erste große Entscheidung der drei Frauen war das Einführen eines zweiten Bierstiles. Seit 1996 wird das Detmolder Landbier gebraut und vertrieben. Vater Friedrich wollte keine Experimente und glaubte nicht an den Erfolg anderer Stile. Heute sind neben dem Pils, das Landbier, das Herb und Tusnelda die stärksten Sorten.

Das Tusnelda, ein besonderes Pils, wurde von den Mitgliedern des „ProBier-Clubs“ zum Bier des Jahres 2013 gewählt. Einen weiteren Paukenschlag ließen die Strates 2015 folgen. Die Bierspezialität „Chardonnay-Hopfen“ bekam 2015 den „World Beer Award“ verliehen. Die beiden Auszeichnungen brachten der Brauerei deutschlandweite und internationale Anerkennung und Bekanntheit. Heute werden die Biere der Privatbrauerei unter anderem in China, Chile und der Pazifikinsel Guam verkauft.

„Ein befreundeter Hopfenbauer kam vor einigen Jahren mit einer neu-kultivierten und eigentlich ausgestorbenen Hopfensorte auf uns zu“, beschreibt Simone Strate die Entstehung der Spezialität. „Er hat uns angeboten, mit seinem alten, neuen Chardonnay-Hopfen einen Probesud zu brauen. Nach einigen Diskussionen, ob das nicht zu risikoreich wäre, konnten meine Schwestern und ich unsere Mutter davon überzeugen, einen kleinen Sud zu brauen.“ Das Bier kam bei den Frauen und den Kunden so gut an, dass die Brauerei mittlerweile die komplette Hopfenernte exklusiv abnimmt.

In der Region wurden die Auszeichnungen eher zurückhaltend wahrgenommen. Eher ungläubig wurde die Familie von Bekannten und Kunden darauf angesprochen: „Ich hab euch in den Nachrichten gesehen. Was ist denn passiert?“, bekamen Strates öfter zu hören.

Ein neues Bewusstsein für Essen und Trinken schaffen

Statt sich mit den Industrie- und Fernsehbieren zu vergleichen, deren Preisverfall schon fast dramatisch anmute, so Simone Strate, versuche die Brauerei heute eher in eine andere Richtung zu gehen. Mit Matthias Kliemt wurde ein Drei-Sterne-Biersommelier ins Team geholt. Kliemt hat zusammen mit der Familie Strate die Biererlebniswelt „Stratosphäre“ entwickelt und umgesetzt. „Das Bewusstsein in der Gesellschaft für gutes Essen und Trinken wächst“, sagt Simone Strate. Und dem wolle man damit Rechnung tragen.

Zusätzlich entstand in der Brauerei ein eigener Craft-Bier-Keller. In 40-Hektoliter-Kesseln sollen besondere Biere entstehen. Dafür sollen erfahrene Craftbrauer und sogenannte Gypsy-Brauer, Brauer ohne eigene Brauerei, eingeladen werden und gemeinsam mit den Detmoldern neue Wege beschreiten.

Woran man heute sieht, dass Frauen die Brauerei führen? „Bei den Führungen durch die Brauerei wird uns immer wieder gesagt: an der Detailverliebtheit“, erzählt Friederike Strate mit einem Augenzwinkern. „Die Besucher sagen immer wieder, dass ein Mann wohl nicht darauf achten würde, dass auch zum Beispiel die Gartenfläche so akkurat gepflegt wird.“

Die Brauerei steht vor der Herausforderung, sich auf dem deutschen Biermarkt zu behaupten. Der Weg führt aktuell über umsatzstarke und in der Region verankerte Produkte plus neue Kreationen und Spezialitäten.