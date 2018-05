Den Aktionären der Hannover Rück winkt eine höhere Dividende. Foto: Silas Stein

Hannover. Für die Folgen des Sturmtiefs „Friederike“ im Januar muss der Rückversicherer zwar tief in die Tasche greifen. Die Ausgaben für Großschäden insgesamt halten sich in den ersten Monaten aber in Grenzen. Die Anteilseigner profitieren nicht nur vom Aktienkurs.