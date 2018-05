Die Nummer eins im Geschäft mit Musik aus dem Netz wählte für den Börsengang den ungewöhnlichen Weg einer Direktplatzierung, Foto: Richard Drew

New York. Die ersten Quartalszahlen von Spotify nach dem Börsengang enttäuschen die Anleger. Gewinne sind nicht in Sicht, die Aktie sackte am Donnerstag ab. Eine wichtige Kennzahl in der Bilanz fiel aber positiv aus.