Aus einer kleinen Dorfschmiede ist das Unternehmen Wurst Stahlbau entstanden. Nicht nur für Fußballstadien hat der Familienbetrieb Dachkonstruktionen gebaut, auch für eine Forschungsstation in der Arktis. Foto: Lützenkirchen

Bersenbrück. Atka-Bucht Antarktis am 20. Februar 2009: Die deutsche Forschungsstation Neumayer III geht in Betrieb. An diesem Tag dürften 15 000 Kilometer nördlich im niedersächsischen Bersenbrück die Sektkorken geknallt haben. Hier hat das Unternehmen Wurst Stahlbau seinen Sitz, das die Stahlfachwerkkonstruktion für die Station geliefert und vor Ort montiert hat.