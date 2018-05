Ein Kfz-Meister lädt in einer Werkstatt ein Software-Update für das Steuergerät der Motorelektronik auf einen VW Amarok. Foto: Julian Stratenschulte/Symbol

Berlin. Technische Umbauten an Diesel-Motoren lehnt Verkehrsminister Scheuer weiter ab - anders als der Koalitionspartner SPD. Doch an anderer Stelle will er den Autoherstellern nun Dampf machen.