Dropbox mit fulminantem Börsendebüt in New York MEC öffnen

Arash Ferdowsi (l) und Drew Houston, Gründer des Online-Speicherdienstes Dropbox. Foto: Richard Drew/AP

New York. Der Online-Speicherdienst Dropbox ist mit Vollgas an der New Yorker Technologie-Börse Nasdaq gestartet. Der erste Kurs lag am Freitag bei 29 Dollar und damit rund 38 Prozent über dem Ausgabepreis von 21 Dollar.