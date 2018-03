EU-Digitalsteuer: Gut gedacht, aber schlecht gemacht

Die EU-Kommission hat eine Digitalsteuer für Google, Apple und Co. vorgeschlagen. Foto: AFP

Osnabrück. Die EU-Kommission legt sich mit Apple, Google und Co. an. Die Internetkonzerne sollen künftig dort Steuer zahlen, wo sie ihre Geschäfte machen - und nicht, wo es am günstigsten ist. Die Idee ist gut, aber in der Praxis nicht praktikabel. Ein Kommentar