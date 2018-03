US-Finanzminister Steven Mnuchin bei einer Pressekonferenz am Rande des G20-Treffens in der argentinischen Hauptstadt. Foto: Sebastian Pani

Buenos Aires. Die Finanzminister der 20 mächtigsten Wirtschaftsnationen schlagen bei ihrem Treffen in Buenos Aires gemäßigte Töne an. Kritik an Trumps Strafzöllen meiden sie. US-Schatzsekretär Mnuchin ist da deutlich frontaler.