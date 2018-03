Oldenburgische Landesbank in Osnabrück. Foto: Michael Gründel

Oldenburg. Der Chef der Bremer Kreditbank (BKB), Axel Bartsch, ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der OLB. Die BKB als neue Mehrheitseignerin der Regionalbank entsandte auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am Freitag in Oldenburg fünf weitere Vertreter in das Kontrollgremium.