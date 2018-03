Lufthansa: Harter Wettbewerb am Himmel

Die Lufthansa hat ihr Kranich-Logo vor Kurzem neugestaltet. Foto: imago/Max Maiwald/DeFodi.de

Osnabrück. Es ist noch gar nicht so lange her, da ging es der Lufthansa alles andere als blendend. Piloten und Flugbegleiter sorgten mit Streiks für teure Flugausfälle, die Frachtsparte schrieb rote Zahlen, selbst ein Abstieg aus dem Dax war im Bereich des Möglichen. Die Kranichlinie könnte zerrieben werden zwischen Billigfliegern auf der Kurzstrecke und den finanzstarken Airlines vom Golf auf der Langstrecke – so zumindest die Befürchtung.