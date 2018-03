Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt. Foto: Christoph Schmidt

Frankfurt/Main. Eine verhalten freundliche Stimmung hat sich am deutschen Aktienmarkt durchgesetzt. Nach den hohen Kursverlusten in der vergangenen Woche erholte sich der Dax am Vormittag um 0,58 Prozent auf 11.955,63 Punkte.