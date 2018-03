Spotify reicht Antrag für Börsengang in New York ein MEC öffnen

Nach Einschätzung von Analysten könnte Spotify es auf einen Börsenwert von rund 20 Milliarden Dollar bringen. Foto: Ole Spata

New York. Der Marktführer unter den Musikstreaming-Diensten stellt die Weichen für sein Börsendebut. Im Wertpapierprospekt legt Spotify allerdings tiefrote Zahlen offen. Beim Gang an die New Yorker Börse wählen die Schweden dafür einen ungewöhnlichen Weg, der Geld sparen könnte.