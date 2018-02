IG Metall will Betriebsratsarbeit ausweiten MEC öffnen

Nach Einschätzung der IG Metall gibt es in ihrem Organisationsbereich rund 15 000 Betriebe, in denen grundsätzlich die Wahl eines Betriebsrats möglich wäre. Foto: Sebastian Gollnow

Frankfurt/Main. Nur eine Minderheit der Beschäftigten wird in Deutschland von einem Betriebsrat vertreten. Auch die IG Metall hat in ihrem Bereich noch Nachholbedarf und will die Betriebe nicht den Rechten überlassen.