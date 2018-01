Cum-Ex-Geschäfte: Fiskus als Selbstbedienungsladen

Osnabrück. Es ist eine Sauerei von beispiellosem Ausmaß: Über Jahrzehnte haben Banken und Finanzjongleure den deutschen Fiskus ausgeplündert, ihn als Selbstbedienungsladen benutzt. Anders kann man es nicht nennen, was da unter dem Namen Cum-Ex bekannt geworden ist.

Institute haben sich Steuern erstatten lassen, die sie nie gezahlt hatten. Der Schaden geht in die Milliarden. Angesichts solcher Verfehlungen darf sich die Bankenwelt über ihren ramponierten Ruf nicht wundern. Besonders bitter an dem Skandal: Es waren nicht nur private Banken, die bei diesem Wirtschaftskrimi mitgemischt haben. Auch öffentlich-rechtliche Landesbanken haben sich zulasten des Steuerzahlers bereichert, ebenso wie die Commerzbank, die in der Finanzkrise mit öffentlichen Mitteln gerettet wurde und immer noch teils in staatlicher Hand ist. Der deutsche Staat kann nur daran arbeiten, möglichst viel von den ergaunerten Steuergeldern zurückzuerhalten.

Der Cum-Ex-Skandal wirft nicht nur ein schlechtes Licht auf die Finanzbranche, sondern auch auf die Politik. Es gab frühe Warnungen vor Schlupflöchern im Steuerrecht, die für fragwürdige Geschäfte genutzt wurden. Warum benötigte der Staat Jahrzehnte, um sie zu schließen? Auch diese Frage muss beantwortet werden.