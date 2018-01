Busfahrermangel: Konzepte verschlafen

Ein Dienstwagen mit 500 PS und Arbeit, wo andere Urlaub machen - so wirbt die Busbranche um Fahrer. Doch die niedrige Arbeitslosigkeit macht die Suche schwierig. Ein Kommentar.

Das Problem ist lange bekannt: In Deutschland sind die Busfahrer knapp. Und durch Pensionierungen wird sich das Problem ohne ausreichend Nachwuchs weiter verschärfen.

Zu lamentieren nützt jedoch niemandem. Es wurde schlicht verschlafen, bei Zeiten den Berufseinstieg attraktiv zu gestalten. Auch der Wegfall der Wehrpflicht hat dazu beigetragen, dass die Zahl der Nachwuchsfahrer weiter zurückgegangen ist. Beim Bund konnte kostenlos ein Lkw-Führerschein erworben werden – für einige der Einstieg in eine Laufbahn als Busfahrer. Ansonsten gilt: Wer den Beruf ausüben will, geht finanziell in Vorleistung. Eine Fahrerlaubnis zu erwerben kostet rund 10000 Euro. Gerade für junge Leute ist das eine Menge Geld. Das macht ein Berufsbild, das ohnehin nicht mit Familienfreundlichkeit und hohe Bezahlung glänzt, nicht attraktiver.

Es bräuchte verstärkt branchenweit Konzepte, bei denen der Ausbildungsbetrieb eine Fahrerlaubnis mitfinanziert. Das würde die Hürde für den Berufseinstieg deutlich herabsetzen. Für den Betrieb ist es eine lohnende Investition in die Zukunft – trotz aller Pilotprojekte zum autonomen Fahren. Zum einen werden gut qualifizierte Fachkräfte weiter gebraucht, zum anderen wird es noch dauern, bis flächendeckend autonom gefahren wird. Darauf kann die Branche nicht warten.