Osnabrück. Gute Nachrichten für Spediteure: Lang-Lkw dürfen neuerdings auf deutlich mehr Strecken fahren. Bis auf Berlin beteiligen sich nun alle Bundesländer am Regelbetrieb. Auch ein Fahrzeughersteller aus dem Emsland macht sich Hoffnungen.

Sie bieten einen imposanten Anblick: Lang-Lkw mit 25,25 Metern Länge sind schon seit Anfang 2017 im Regelbetrieb auf vielen Autobahnen und Bundesstraßen unterwegs. Seit Neuestem dürfen die Riesenlaster auch in Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und Rheinland-Pfalz auf bestimmten Strecken fahren. Das Bundesverkehrsministerium hat dafür per Verordnung das sogenannte Positivnetz um die von den Ländern gemeldeten Strecken erweitert. Der Flickenteppich hat damit ein Ende. Einzig Berlin lässt weiterhin keine Lang-Lkw auf seinen Straßen zu.

Gerade die Spediteure im Nordwesten haben Anlass zur Freude. Mit der Erweiterung des Streckennetzes können sie die A30 nun durchgehend von der niederländischen Grenze bis nach Bad Oeynhausen nutzen – inklusive der bisher für Lang-Lkw gesperrten nordrhein-westfälischen Abschnitte. In Nord-Süd-Richtung stehen ihnen nun die A31 und die A1 in voller Länge offen.

Der Osnabrücker Logistikriese Hellmann begrüßte die Ausweitung des Streckennetzes. Dadurch sinke das Investitionsrisiko, teilte das Unternehmen mit. Hellmann hat derzeit nach eigenen Angaben bis zu fünf Lang-Lkw im Einsatz. Von den Vorteilen des Lang-Lkw als „innovative und umweltschonende Logistiklösung“ sei man überzeugt. Mit der Erweiterung des Streckennetzes werde Hellmann sein Vorgehen aber nicht grundsätzlich ändern.

Nicht nur Logistiker setzen auf die Riesenlaster. Die Nutzfahrzeugsparte der emsländischen Krone Gruppe war eine treibende Kraft hinter der Zulassung der Lang-Lkw. „Wir erwarten, dass die Nachfrage aufgrund der neuen Regelungen spürbar zulegen wird“, sagte Marketing-Mitarbeiterin Anja von Stephani. Krone baut in Werlte bereits seit Jahrzehnten Lkw mit Überlänge für Kunden in Skandinavien. Auch in den Niederlanden sei die Nachfrage hoch, hieß es.

Anders als in dem westlichen Nachbarland dürfen Lang-Lkw hierzulande keine 60 Tonnen wiegen, sondern wie gewöhnliche Lastwagen maximal 44 Tonnen auf die Straße bringen. Für einen grenzüberschreitenden Einsatz der Riesenlaster sind laut Bundesverkehrsministerium bilaterale Vereinbarungen mit dem jeweiligen Nachbarstaat nötig. Derzeit seien keine in Arbeit, teilte das Ministerium auf Anfrage mit. (Lesen Sie auch: 1000 Lkw-Parkplätze fehlen an niedersächsischen Autobahnen)

Dem flächendeckenden Regelbetrieb von Lang-Lkw im Fernverkehr waren ein langer politischer Streit und ein fünfjähriger Feldversuch vorausgegangen, der im Dezember 2016 endete. In ihrem Abschlussbericht entkräftete die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) die Einwände der Kritiker. So könnten zwei Lang-Lkw-Fahrten bei optimaler Auslastung drei Fahrten mit herkömmlichen Lkw ersetzen. Dadurch ließen sich 15 bis 25 Prozent Diesel sparen, hieß es weiter. Von den Kritikern befürchtete Verlagerungen von Bahn und Binnenschiff auf die Straße seien „aufgrund der logistischen und Güterstrukturen“ nicht zu erwarten, genau so wenig wie ein schnellerer Verschleiß der Fahrbahnen.

Das BASt hielt allerdings auch fest, dass das Einsatzpotenzial für Lang-Lkw gering sei. So schätzte die Behörde, dass im Jahr 2030 der Anteil der Lang-Lkw am Schwerlastverkehr auf 99 Prozent der Autobahnen bei weniger als einem Prozent liegen werde.

Da überrascht es kaum, dass etwa das Osnabrücker Speditionsunternehmen Koch International zwar mehr als 700 Mitarbeiter beschäftigt, aber keinen Lang-Lkw in seinem Fuhrpark hat – zumindest bisher. „Wir haben ein Projektteam und loten unsere Möglichkeiten aus“, sagte Sprecherin Melanie Mönch. Die Planungen seien noch nicht konkret. Die Ausweitung des Streckennetzes sei aber eine gute Nachricht.