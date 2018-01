Erste Küchen bis März Alno fährt Produktion wieder hoch

nika/dpa Pfullendorf/Osnabrück. Mitarbeiter am Alno-Standort Pfullendorf können aufatmen: Wie der angeschlagene Küchenhersteller nach einer Betriebsversammlung mitteilte, wird in Kürze die Produktion wieder- aufgenommen. Damit gehen nach der Pleite des Konzerns nur bei der Alno-Tochter Wellmann die Lichter aus.

Für Mitarbeiter des insolventen Küchenherstellers Alno am Standort Pfullendorf startet das neue Jahr mit guten Nachrichten: Die Produktion am Unternehmenssitz wird in den nächsten Wochen wieder aufgenommen. Das teilte der neue Alno-Geschäftsführer Andreas Sandmann am Dienstag nach einer außerordentlichen Mitarbeiterversammlung mit. Unter dem Namen Neue Alno GmbH wolle man noch im ersten Quartal neue Küchen ausliefern.

Nach einer Rettung des Standorts sah es im vergangenen Jahr lange Zeit nicht aus. Nachdem die Alno AG Mitte Juli Insolvenz anmelden musste, konnte Insolvenzverwalter Martin Hörmann erst im Dezember mit der britischen Investmentgesellschaft Riverrock doch noch einen Investor präsentieren. Dieser ist ein auf kleine und mittelständische Unternehmen spezialisierter Fonds, zu dessen Gründern auch Unternehmensberater Roland Berger gehört. Für rund 20 Millionen Euro übernahm Riverrock wesentliche Teile Alnos, darunter Vermögensgegenstände wie Maschinen, Grundstücke und Markenrechte. Ein sogenannter Massekredit der Briten über sechs Millionen Euro half dem Küchenbauer, den Betrieb zunächst aufrechtzuerhalten.

Mit der Ankündigung, die Produktion wieder aufzunehmen, ist eingetreten, was sich bereits kurz vor Weihnachten abzeichnete: Es haben vorerst genug Mitarbeiter der ehemaligen Alno AG Arbeitsverträge für die Neue Alno GmbH unterschrieben. Laut Sandmann sind es derzeit 320. Bei einer mittleren zweistelligen Anzahl von Verträgen warte man noch auf die Rücksendung. Damit ist die vom Investor als notwendig angesehene Personalstärke erreicht. Sie war eine Bedingung, um den Kauf endgültig abzuschließen. Zu den weiteren Bedingungen zählt aber auch, dass der Standort nicht gleich unter Volldampf, sondern in Kurzarbeit startet. Und Zwar sind viele Jobs gerettet – sie werden mit den neuen Verträgen allerdings schlechter bezahlt. „Alles in allem sind es rund 20 Prozent weniger als vorher“, sagt der langjährige Alno-Mitarbeiter Siegfried Keller. Für manchen seiner ehemaligen Kollegen könnten die Einbußen beim Lohn Grund gewesen sein, einen neuen Vertrag bei Alno abzulehnen.

Anzeige Anzeige

Bereits Anfang Dezember war die Produktion der insolventen Alno-Tochter Pino in Coswig wiederaufgenommen worden. Sie war im Oktober mit ihren 229 Mitarbeitern von einer Investorengruppe unter der Beteiligung von Marktführer Nobilia aus Ostwestfalen übernommen worden. Damit ist die Alno-Tochter Wellmann im ostwestfälischen Enger der einzige deutsche Standort, an dem die Lichter ausgehen. Die zuletzt 400 Beschäftigten hatten im November ihre Kündigung erhalten. Einen Teil der Maschinen übernimmt Pino Küchen, einen weiteren die Neue Alno GmbH.