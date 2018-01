Mitarbeiter am Alno-Standort Pfullendorf können aufatmen: Wie der angeschlagene Küchenhersteller nach einer Betriebsversammlung mitteilte, wird in Kürze die Produktion wieder- aufgenommen. Ein Kommentar.

Die Karten beim insolventen Küchenbauer Alno liegen auf dem Tisch: Nach dem Aus in Enger und der Wiederaufnahme der Produktion in Coswig durch Nobilia wagt nun der britische Finanzinvestor Riverrock in Pfullendorf einen Neuanfang. So erfreulich die Nachricht für die Beschäftigten vor Ort ist, sie hat dennoch unangenehme Nebenwirkungen: Die Mitarbeiter müssen deutliche Einschnitte in Kauf nehmen. Dazu gehört: keine Tarifbindung, längere Wochenarbeitszeit, weniger Lohn.

Die neuen Verantwortlichen haben aber aus der Insolvenz des Traditionsunternehmens mit früher einmal mehr als 2000 Mitarbeitern auch eines gelernt: Größer, höher, weiter ist nicht immer der Weg zum wirtschaftlichen Erfolg. Das Gegenteil wird nun gemacht: Statt Börsennotierung geht es zurück zum Kerngeschäft und zu den Wurzeln. Als Großschreinerei will man an alte Erfolge anknüpfen. Den Mitarbeitern ist zu wünschen, dass diese Strategie mittel- und langfristig von Erfolg gekrönt wird. Denn die Herausforderungen der Branche bleiben. Die Umsätze der Küchenhersteller sind weiter rückläufig – nicht zuletzt aufgrund eines lahmenden Inlandsgeschäfts. Auch wenn der Verband der Deutschen Möbelindustrie einen positiven Trend bei den Auftragseingängen sieht. Darauf muss das neue Management eine Antwort finden.