Firmenporträt BrautSchön in Bad Bentheim: Träume aus Tüll

Etwa 500 Träume in Weiß verkauft Cathrin Hesping jedes Jahr in ihrem Laden BrautSchön in Bad Bentheim. Foto: Kai Steinkühler

Bad Bentheim. Es soll ein einzigartiger, ein unvergesslicher Tag werden: der Hochzeitstag. Im Mittelpunkt steht im Idealfall die Braut in ihrem hinreißenden Kleid. So ein Traumgebilde aus Tüll, Satin, Organza fällt allerdings nicht vom Himmel. Deshalb ist die wohl wichtigste Station im Vorbereitungsmarathon ein Fachgeschäft wie Cathrin Hespings BrautSchön in Bad Bentheim in der Grafschaft Bentheim.