Untersuchung der Barmer Busfahrer am häufigsten krankgeschrieben

Osnabrück. Wie oft Menschen sich krank melden, hängt auch von ihrem Beruf ab. Am häufigsten krankgeschrieben waren 2017 Bus- und Straßenbahnfahrer, wie aus einer Auswertung der Barmer hervorgeht.

Die Bus- und Straßenbahnfahrer sind im vergangenen Jahr die Berufsgruppe mit dem höchsten Krankenstand gewesen. Im Schnitt fehlten sie 32,2 Tage, wie eine Auswertung der Barmer ergab. Mit rund 9,4 Millionen Versicherten zählt die Barmer zu den großen gesetzlichen Krankenkassen. Häufig krankgeschrieben waren 2017 auch Altenpfleger (30,1 Fehltage), Callcenter-Mitarbeiter (29) sowie Paketboten (28,4) und Berufskraftfahrer (27,2).

Über die Gründe für die hohen Krankenstände in diesen Berufsgruppen kann Barmer-Sprecher Michael Erdmann nur mutmaßen. „Wir haben keinen Einblick in die einzelnen Betriebe“, sagte er auf Anfrage. Als mögliche Faktoren nannte er den ständigen Kontakt mit Menschen und einen hohen Stresspegel.

Allerdings sind diese Arbeitsbedingungen auch bei Ärzten keine Seltenheit – und doch zählen sie laut Barmer-Report zu den Berufsgruppen mit den wenigsten Krankheitstagen. Im Schnitt fehlten Mediziner 2017 an 9,1 Tagen. In den Schatten gestellt werden sie nur noch von Hochschullehrern (5,7 Tage), Softwareentwicklern (7,6) und Mitarbeitern in der technischen Forschung und Entwicklung (8,2).

Insgesamt stieg die Zahl der Fehltage im vergangenen Jahr in Niedersachsen leicht: 17,7 Fehltage vermeldet die Barmer im Schnitt, nachdem es 2016 noch 17,5 Tage gewesen waren.