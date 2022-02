Rewe Group - Jan Kunath FOTO: Rolf Vennenbernd Wirtschaft Handelsriese Rewe steckt Milliarden in Auslandsexpansion Von dpa | 17.02.2022, 06:28 Uhr | Update am 17.02.2022

Der Kölner Handelsriese Rewe will sein Standbein im Ausland stärken. „Die Rewe-Gruppe wird ihr internationales Geschäft in den nächsten Jahren kräftig ausbauen und dafür deutlich mehr Geld in die Hand nehmen als in den vergangenen Jahren“, sagte der für das Auslandsgeschäft zuständige stellvertretende Vorsitzende der Rewe-Gruppe, Jan Kunath, der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt sollen nach seinen Worten von 2021 bis 2025 rund fünf Milliarden Euro in den Ausbau der Auslandsaktivitäten im Lebensmittelhandel fließen - für die Modernisierung und den Ausbau der Märkte, Logistik, IT und „alles, was sonst noch notwendig ist, um erfolgreich zu sein“.