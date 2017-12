Bremen. Fußball-Bundesligist Werder Bremen kann für das Spiel bei Borussia Dortmund wieder mit Verteidiger Luca Caldirola planen.

Der zuletzt angeschlagene Italiener sei für die Partie am Samstag „auf jeden Fall ein Thema“, sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt am Dienstag. Caldirola war am vergangenen Wochenende beim 1:0-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart wegen einer Fußverletzung nicht im Kader.

In dieser Saison bestritt der 26-Jährige bislang ein Ligaspiel. Ein Einsatz des Ergänzungsstürmers Aron Jóhannsson gegen den BVB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist nach seinen Knieproblemen dagegen unwahrscheinlich.