Ex-Werder-Stürmer unterschreibt Claudio Pizarro wechselt zum 1. FC Köln

Bremen. Claudio Pizarro hat einen neuen Verein gefunden. Der ehemalige Stürmer des Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen hat einen Vertrag beim 1. FC Köln unterschrieben und dort bereits trainiert.

Die Vereinssuche von Claudio Pizarro ist beendet: Der ehemalige Bremer Stürmer wechselt zu Werders Bundesliga-Rivalen 1. FC Köln. Das hat Kölns Sportdirektor Jörg Schmadtke am Freitag gegenüber „Sport 1“ bestätigt.

1. FC Köln bestätigt Verpflichtung

Auch Pizarro selbst hat sich bereits zu seinem neuen Engagement geäußert. „Mein Berater hat mir am Donnerstag geschrieben, jetzt ist alles gut. Am Freitag mache ich den Medizincheck, und dann unterschreibe ich beim FC“, wird der Peruaner auf der „Sport 1“-Internetseite zitiert. Nach Informationen des „Express“ hat Pizarro den Medizincheck am Freitagmorgen bereits erfolgreich hinter sich gebracht.

Am Nachmittag hat dann der 1.FC Köln den Wechsel offiziell vermeldet. Pizarro erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. „Der FC ist ein großer Traditionsverein, dem ich mit meiner Qualität und meiner Erfahrung in der aktuellen Situation weiterhelfen möchte“, wird Pizarro in der Mitteilung des Bundesligisten zitiert. Er trainierte schon am Nachmittag mit seiner neuen Mannschaft.

Werders bester Bundesliga-Torschütze der Vereinsgeschichte (104 Treffer) hatte in Bremen im Sommer keinen neuen Vertrag mehr bekommen und war seit Anfang Juli vereinslos. Zunächst gab es für den Stürmer, der am Dienstag 39 Jahre alt wird, lediglich Angebote aus der Wüste und aus China – beides nicht Pizarros erste Wahl. Am Mittwoch tauchte dann urplötzlich das Köln-Gerücht auf, das innerhalb weniger Tage konkret wurde. Schon am Donnerstagabend sah alles nach einem Wechsel aus – am Freitag dann die Vollzugsmeldung.

Spiel gegen Werder im Oktober

Die Kölner erhoffen sich von der Verpflichtung einen Umschwung. In der Bundesliga hat der Verein nach sechs Saisonspielen erst einen Punkt auf dem Konto und ist Tabellenletzter. In der Europa League hat die Mannschaft von Trainer Peter Stöger zudem die beiden bisherigen Spiele verloren. Pizarro soll nun den nach China abgewanderten Stürmer Anthony Modeste ersetzen. Auf einen Termin dürfte sich der Altmeister schon jetzt ganz besonders freuen: Am 22. Oktober gastiert sein Ex-Club Werder Bremen am Rhein.