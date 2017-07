Vorfreude auf Duell gegen Ex-Club Arnautovic: „Ein Stück Werder wird immer in mir sein“

Rotenburg. Am Freitag kommt es in Schneverdingen zum großen Wiedersehen zwischen Marko Arnautovic mit West Ham United und seinem Ex-Club Werder Bremen.

Der Fotograf musste schon einige Schritte zurückgehen – unmöglich, sonst alle Personen mit aufs Bild zu bekommen. Für ein gemeinsames Erinnerungsfoto hatten sich die Fußballer von West Ham United und des TuS Bothel auf dem Sportplatz am Eschfeldweg aufgestellt – einer war allerdings nicht mit dabei: Marko Arnautovic.

Immer ein spezieller Typ

Der Österreicher, gerade erst für 28 Millionen Euro von Stoke City zu West Ham gewechselt, war nach dem Training direkt im Mannschaftsbus verschwunden, und anders als einige seiner Mitspieler kam er für das Foto auch nicht wieder heraus. Werders Ex-Profi ist eben ein ziemlich spezieller Typ – daran hat sich auch vier Jahre nach seinem Abgang aus Bremen nichts geändert. Am Freitag kommt es in Schneverdingen nun zum großen Wiedersehen, wenn Werder gegen West Ham testet. Einen Tag später treten beide Teams in Lohne erneut gegeneinander an.

„Stück Werder wird immer in mir sein“

Arnautovic freut sich auf die Duelle – nicht nur, weil es seine ersten Auftritte überhaupt im Trikot der „Hammers“ werden. „Die Spiele gegen Werder sind eine schöne Sache“, sagt der 28-Jährige, dessen Erinnerungen an seine Zeit in Bremen – zumindest sportlich betrachtet – jedoch nicht gerade die besten sind. „Es hat nicht funktioniert“, blickt er zurück, betont aber auch: „Ein Stück Werder und Bremen wird immer in mir sein.“ Schließlich habe er in der Stadt seine Frau kennengelernt und geheiratet.

In Bremen selten durch gute Leistungen aufgefallen

Während seiner Zeit an der Weser war der Österreicher sportlich jedoch mehr durch Eskapaden außerhalb des Platzes als durch gute Leistungen aufgefallen. Arnautovic sieht sich in der damaligen öffentlichen Wahrnehmung allerdings ungerecht behandelt. „Ich habe viel Mist an den Kopf bekommen. In Bremen leben alle für diesen Verein, und wenn man auf der Straße nur schlechte Sachen über sich hört und liest, ist das nicht einfach.“ In England habe man als Profi deutlich mehr Privatsphäre.

Wechsel nach England hat gut getan

Insgesamt, so betont es der Angreifer, habe ihm der Wechsel 2013 von Bremen zu Stoke City gut getan. „Ich bin reifer geworden. Dazu haben meine Frau und die Kinder viel beigetragen. Eskapaden, die könne er sich gar nicht mehr leisten: „Was sollen sonst meine Kinder denken?“

Werders Weg seit seinem Abgang hat Arnautovic in den vergangenen Jahren verfolgt, wenn auch nicht besonders intensiv. Zu zwei Personalien an der Weser hat er aber eine klare Meinung. „Claudio Pizarro hätte ich einen neuen Vertrag gegeben. Er ist die größte Legende, die ich je kennengelernt habe.“ Zlatko Junuzovic, seinem Mitspieler in der österreichischen Nationalmannschaft, rät er zum Bleiben. „Er ist Kapitän und hat ein gutes Leben in Bremen. Das sollte er respektieren.“ Dass es ihn selbst noch einmal in die Bundesliga verschlagen könnte – Marko Arnautovic kann sich das nicht so Recht vorstellen. „Ich glaube, die Deutschen wollen mich auch gar nicht mehr haben“, sagt er. Und lacht.