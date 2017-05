SV Werder Bremem Lazio Rom bleibt an Serg Gnabry dran

Bremen. Der italienische Erstligist Lazio Rom soll weiterhin Interesse an der Verpflichtung des Werder-Profis Serge Gnabry. Das berichtet das Online-Portal „cittaceleste.it“.

Einem alten Gerücht wird neues Leben eingehaucht: Laut dem italienischen Online-Portal „cittaceleste.it“ hat Lazio Rom weiterhin Interesse an einer Verpflichtung von Serge Gnabry. Sportdirektor Igli Tare (einst Profi beim 1. FC Kaiserslautern) will demnach mit der Verpflichtung des 21-Jährigen von Werder Bremen den drohenden Verlust von Keita Balde auffangen.

Keita, torgefährlicher Linksaußen, steht angeblich vor einem Wechsel zu Juventus Turin. Oder zum FC Arsenal. Oder zum FC Chelsea. So genau weiß man es noch nicht. Der 22-Jährige hat sich mit 16 Toren in 31 Spielen der Serie A in die Notizbücher vieler Top-Clubs gespielt.

Neuer Vertrag für Gnabry

Das Interesse der Römer an Gnabry ist freilich nicht neu. Schon zu Beginn des Jahres hatte es Meldungen gegeben, wonach der Bremer bei Lazio auf der Wunschliste steht. Bei Werder wird indes gerade daran gebastelt, Gnabry fester an den Club zu binden. Im Gespräch ist eine vorzeitige Vertragsverlängerung um ein Jahr inklusive einer deutlichen Gehaltsaufbesserung. „Wir haben schon Dinge hinterlegt – was finanzielle Parameter betrifft“, hatte Sportchef Frank Baumann gegenüber dieser Zeitung erklärt: „Wir wollen seinen Vertrag aufgrund seiner guten Leistungen anpassen.“