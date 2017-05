Seit einem Jahr Werders Sportchef Frank Baumann: Der entspannte Entscheider

Bremen. Es ist tägliche Routine, bewusst vollzogen und enorm wichtig für ihn: Frank Baumann legt sein Handy abends zur Seite. Einfach mal nicht erreichbar sein für die schnelle, aufgedrehte und überhitzte Fußballwelt. Frank Baumann ist dann Familienmensch.

Als er von dieser Angewohnheit berichtet, fällt ein bemerkenswerter Satz. Es ist eine Aussage, die wie eine Überschrift über seinem Wirken bei Werder stehen könnte. Sie lautet: „Die Fußballwelt dreht sich ja auch weiter, wenn man nicht immer sofort auf alles reagiert.“ Punkt.

Unerschütterliche Ruhe

Frank Baumann ist Werders Sportdirektor, seit einem Jahr füllt er dieses Amt aus – und zwar mit einer Gelassenheit, die in der Branche selten zu finden ist. Es passt zum 41-Jährigen, dass er seine unerschütterliche Ruhe nicht als Stärke benennt. Er spricht lieber von „Charaktereigenschaft“.

Eichin verlor Machtkampf, Baumann übernahm

Rückblick: Vor einem Jahr, da ging es bei Werder auf einmal ganz schnell. Nachdem Thomas Eichin den Machtkampf in der Trainerfrage mit dem Vorstand verloren hatte, musste er gehen, und Baumann übernahm. Holterdiepolter, könnte man sagen, ganz richtig ist das allerdings nicht. Fünfeinhalb Jahre lang hatte der gebürtige Würzburger vor seiner einjährigen Auszeit sehr eng mit Werders Geschäftsführung gearbeitet, erst an der Seite von Klaus Allofs, dann an der von Eichin. „Ich wusste also sehr genau, was auf mich zukommt“, erinnert sich Baumann, der schon als Spieler hin und wieder mit dem Vorstand an einem Tisch gesessen hatte.

Werder bemerkte Baumanns Potenzial früh

Baumann war viele Jahre Werders Kapitän. „Da galt es, die Interessen der Mannschaft zu vertreten“, sagt er und verweist auf Prämienverhandlungen und den damaligen Wunsch des Teams, einen zusätzlichen Physiotherapeuten zu bekommen. Bei Werder scheinen sie schon damals gemerkt zu haben, dass in diesem Frank Baumann mehr steckt als „nur“ der Abräumer vor der Abwehr. Sein letzter Profivertrag enthielt die Option auf Weiterbeschäftigung im Funktionärsbereich des Vereins: „Ich hatte mich schon als Spieler damit befasst, dass es nach der Karriere in diese Richtung gehen kann.“

Trainerposten kommt nicht in Frage

Frank Baumann ist zwar auch Inhaber der Trainer-A-Lizenz, aber der Job an der Linie kam für ihn nie so richtig in Frage. „Meine Erfahrung beschränkt sich da auf meine einjährige Auszeit“, berichtet der Manager – und fügt schmunzelnd an: „Da war ich Co-Trainer der U 13 des FC Oberneuland.“ Baumanns Sohn spielte für das Team.

Baumann: „Ich bin jemand, der eigentlich nie zufrieden ist“

Werder, die Mannschaft von Baumann senior, hat die Bundesliga-Saison gerade auf dem achten Tabellenplatz beendet, die Zielvorgabe ist damit erreicht. Trotzdem kein Grund zum Ausruhen für ihn. „Ich bin jemand, der eigentlich nie zufrieden ist“, sagt der Sportchef. Ein Ausdruck der Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit kommt ihm nicht über die Lippen, „weil ich weit davon entfernt bin, mich selbst zu loben“. Das womöglich auch noch in der Öffentlichkeit zu tun – es dürfte nicht viele Dinge geben, die Frank Baumann fremder sind. Fest steht: Vieles, was der Sportchef angepackt hat, ist aufgegangen.

Heute mehr „Gesicht des Vereins“

Seine Rolle als Prominenter hat sich seit einem Jahr übrigens drastisch verändert. „Es ist schon so, dass ich jetzt mehr ein Gesicht des Vereins bin, als ich es früher als Spieler war“, sagt Baumann. Er sei als Aktiver aber auch nicht gerade der Auffälligste gewesen.

Gelassen und entspannt

Mit dem Trubel um seine Person lebt er jetzt. Dass er ihm nicht das Liebste an seinem Job ist – geschenkt. Frank Baumann hat da ja seine Methoden. Die Gelassenheit, die innere Ruhe, das Ausschalten des Handys. Wenn er es dann irgendwann wieder anmacht, ruft er übrigens auch zurück.