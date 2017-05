17-jähriger Josh Sargent Holt sich Werder Bremen ein Sturmtalent aus den USA?

Bremen. Hat sich Werder ein Sturmtalent aus den USA geangelt? Laut „beIN Sports“ sollen sich die Bremer mit dem erst 17-Jährigen Josh Sargent einig sein.

Aron Johannsson und Werder Bremen - es ist gut möglich, dass beide Seiten im Sommer getrennte Wege gehen. Der 26-jährige US-Stürmer kommt einfach nicht mehr richtig zum Zug, was einen Landsmann von ihm aber offenbar nicht davor abschreckt, sein Glück in Bremen zu suchen. Wie der amerikanische TV-Sender „beIN Sports“ berichtet, ist sich Werder mit Stürmer Josh Sargent einig, der demnach im kommenden Jahr nach Bremen wechselt.

Sturmtalent wird im Februar 18 Jahre

Sargent spielt aktuell für den St. Louis Scott Gallagher Soccer Club und gilt in Amerika als eines der hoffnungsvollsten Sturmtalente. Im Februar 2018 wird er 18 Jahre alt, dann dürfte er laut FIFA-Regelwerk ins Ausland wechseln. Dass sein Ziel dann Werder Bremen lautet, verkündete „beIN Sports“-Moderator Kevin Egan in der Sendung „The Extra“. Sollte Sargent tatsächlich im Weserstadion landen - verlaufen dürfte er sich dort nicht. Gemeinsam mit seinem Vater Josh Sargent hatte der 17-Jährige zu Jahresbeginn eine Deutschlandreise unternommen und dabei die Stadien in Bremen und Stuttgart besichtigt.

Sargent sorgt bei U20-WM für Aufsehen

Momentan ist der Angreifer mit der US-Nationalmannschaft übrigens bei der U20-WM in Südkorea im Einsatz - und sorgt dort gewaltig für Aufsehen. Beim 3:3 im ersten Gruppenspiel gegen Ecuador erzielte er zwei Treffer.