Bremer verpassten nicht nur Europa Werders teure Pleite beim BVB: Zwölf Millionen sind futsch

Bremen. Wäre in der 74. Minute in Dortmund schon Schluss gewesen – dann könnte Werder nun mit rund zwölf Millionen Euro mehr Geld planen.

Doch die Bremer gewannen eben nicht 3:2, sondern verloren 3:4 und verpassten dadurch nicht nur das internationale Geschäft, sondern auch eine bessere Platzierung in der TV-Tabelle. Trotzdem gibt es durch den neuen Fernseh-Vertrag ab der kommenden Saison viel mehr Geld als früher – über zehn Millionen Euro. Die genaue Zahl hängt auch vom Ausgang der Relegation ab.

Wie viel kann in den eigenen Kader investiert werden?

Wie viel Werder davon nun in den Kader investieren kann, ist unklar. Nach Informationen hat der Bundesligist bereits im vergangenen Sommer einen Teil dieser zusätzlichen Einnahmen ausgegeben – quasi als Vorgriff auf die anstehende Saison. Dazu zählt zum Beispiel die Verpflichtung von Serge Gnabry, der nach der Verletzung von Max Kruse in der ersten Pokalrunde in Lotte noch eiligst verpflichtet worden war – für eine Ablöse von fünf Millionen Euro vom FC Arsenal.

Zusammen schon 12,8 Millionen Euro Ablösesummen

Im Sommer machte Sportchef Frank Baumann auch schon Thomas Delaney vom FC Kopenhagen als Wintertransfer fix. Kostenpunkt: 2,5 Millionen Euro. Als weitere Zugänge stehen zudem Ludwig Augustinsson (FC Kopenhagen/3,5 Millionen Euro) und Jerome Gondorf (Darmstadt 98/1,8 Millionen Euro) fest. Macht zusammen 12,8 Millionen Euro allein an Ablösesummen, dazu kommen noch die Gehälter. Da sind die Zusatzeinnahmen schon weg. Immerhin besteht die Chance, dass bei einem Abstieg des VfL Wolfsburg zu den feststehenden 47,5 Millionen Euro TV-Geld zwei Millionen Euro dazukommen. Das ergibt sich aus dem komplizierten Verteilungsschlüssel.

Werder verbessert sich in Fernseh-Tabelle nicht

Aktuell belegt Werder Platz zwölf der Fernseh-Tabelle, die nicht nur die Ergebnisse der jüngsten und der vier vorausgegangenen Spielzeiten berücksichtigt, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit. Dazu gehört zum Beispiel das Abschneiden im internationalen Geschäft in den vergangenen zehn Jahren. Davon profitiert auch Werder. Trotzdem reichte Platz acht in dieser Saison nicht aus, um sich in der Fernseh-Tabelle zu verbessern. Im Gegenteil: Werder rutschte sogar im Vergleich zum Vorjahr einen Rang runter, könnte aber noch den möglichen Absteiger Wolfsburg überholen.

Niederlage in Dortmund schmerzt

Und jetzt noch der nachträgliche Dortmund-Ärger: Mit einem Sieg beim BVB wäre Werder auf Platz neun der Fernseh-Tabelle geschossen und hätte sechs Millionen Euro mehr kassiert. Dazu hätte es eine Einnahme von rund sechs Millionen Euro durch die Spiele in der Gruppenphase der Europa League gegeben. Da schmerzt die 3:4-Pleite noch mehr. Und eines ist auch klar: Von dem neuen TV-Vertrag profitieren alle Bundesligisten und haben wie Werder wesentlich mehr Geld zur Verfügung.