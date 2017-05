Werder-Stürmer Claudio Pizarro will den deutschen Pass

Bremen. Wie es mit Claudio Pizarro sportlich weitergeht, ist nach wie vor nicht klar. Verbleib bei Werder oder doch noch mal ein Wechsel - beides ist denkbar.

Was die Zeit nach seiner aktiven Laufbahn angeht, hat der Peruaner aber schon jetzt konkrete Vorstellungen: Pizarro möchte Spielerberater werden. Das hat er dem Sportmagazin „Socrates“ verraten. „Mein bester Kumpel in Peru ist Agent. Ich spreche vier Sprachen und habe Beziehungen in Europa und nach Südamerika“, sagte der 38-Jährige.

Pizarro: „Wir wollen in Deutschland bleiben“

Ein weiterer Pizarro-Plan: Der erfolgreichste Werder-Stürmer aller Zeiten möchte den deutschen Pass beantragen. Die deutsche Staatsbürgerschaft sei vor allem wegen seiner Kinder ein Thema. „Sie sind hier geboren, wir wollen in Deutschland bleiben. Für sie wäre es schon recht wichtig.“

Noch mindestens ein Jahr in Deutschland spielen

Pizarros sportliche Zukunft wird sich in den kommenden Wochen klären. Seine Präferenz steht fest. „Mindestens ein Jahr möchte ich noch spielen“, sagte der Altmeister - und betonte: „Am liebsten in Deutschland.“