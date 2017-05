Werder will maximal 25 Spieler Frank Baumann: Fristen, Ziele und Aufgaben

Bremen. Frank Baumann hat sich selbst ein klares Ziel gesetzt. Bis zum Start der Sommervorbereitung will der Werder-Manager „den Stamm der Mannschaft“ zusammenhaben.

Derzeit scheint dies keine Herkulesaufgabe zu sein. Denn aus dem Stamm der abgelaufenen Saison gehen Werder nur Kapitän Clemens Fritz (Karriereende), Linksverteidiger Santiago Garcia (Ziel unbekannt) und Mittelfeldspieler Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim) verloren.

Ersatz bereits gefunden

Ersatz ist längst verpflichtet. Ludwig Augustinsson (FC Kopenhagen) und Jerome Gondorf (Darmstadt 98) kommen. So lange nicht Serge Gnabry das Weite sucht oder Max Kruse weggekauft wird, muss Baumann am Stamm des Teams nicht sonderlich viel herumbasteln.

Baumann: „Wir haben noch ein paar Hausaufgaben zu machen“

Was er aber machen muss: Verkaufen, verleihen – und zwar jene Spieler, die in Kürze nach abgelaufenen Ausleihen zu Werder zurückkehren werden. „Wir haben noch ein paar Hausaufgaben zu machen“, meint Baumann. Sechs Spieler (Petsos, Guwara, Thy, Aycicek, Kleinheisler, Busch) werden wieder bei Werder anklopfen, und Baumann weiß, dass er mit ihnen in der Vorbereitung nicht den Profi-Kader fluten kann.