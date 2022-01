Ein Fußball liegt auf dem Spielfeld.

picture alliance/dpa/Symbolbild

Bremen. Werder Bremen hat Nachwuchsstürmer Justin Njinmah mit dem ersten Profivertrag ausgestattet und den 21-Jährigen danach an die Reserve von Borussia Dortmund verliehen.

Der Angreifer werde bis zum Ende der Saison 2022/23 für den BVB II in der 3. Liga spielen, teilte der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit. Njinmah erzielte in der laufenden Regionalliga-Saison 14 Treffer für die Werder-Reserve.„Justin ha