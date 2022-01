Danijel Zenkovic geht am Rande eines Spiels zum Interview.

Carmen Jaspersen/dpa/Archiv

Bremen. Werder Bremens Co-Trainer Danijel Zenkovic verlässt den Fußball-Zweitligisten und geht zum belgischen Erstligisten FC Brügge.

Dort wird der 34-Jährige Assistent des früheren Hoffenheimer Chefcoaches Alfred Schreuder, wie beide Vereine am Montagabend mitteilten. „Die Anfrage für Danijel kam sehr kurzfristig, da sich die Konstellationen in Brügge am Wochenende geän